(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Abbiamo appreso da Beppeche si realizzerà ildella Transizione ecologica. Niente di meno…”. Vincenzo Decommenta la formazione del nuovo Governo Draghi, col solito piglio da showman. Il Presidente della Regione Campania ironizza: “Dovremo aspettarci questa grande novità, ilalle, che credo sarà affidato a una persona di alto profilo, credo Giordano Bruno che da Campo dei Fiori attende di essere convocato. Provate a immaginare… questodovrebbe accorpare varie direzioni di altri ministeri. Passerebbe un anno solo a organizzare il. Ci saremo aspettati risultati più modesti. In questo momento l’unica transizione prevedibile in Italia è la transizione verso il manicomio“. L'articolo ilNapolista.

zazoomblog : De Luca: “Grazie a Grillo nascerà il ministero delle Galassie” - #Luca: #“Grazie #Grillo #nascerà - pef_lebowski : @davidallegranti la mia personalissimo suoneria... WAKE UP! grazie a Luca Bottura & Ridillo ?? - Luca_15_5 : @lillina1966 Grazie Norma ! Buona giornata :-) - mari_arena75 : @persempreviola Grazie Luca - Luca_15_5 : @ClaudiaZol2 @fendente1 @ChangeItalia Grazie ! Buona giornata :-) -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Grazie

Dire

... Vincenzo Napoli , in accordo con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo Dee in ...al lavoro svolto con l'assessore all'Istruzione Eva Avossa e alla proficua sinergia con i ...Ne parliamo conCollodi, caporedattore, coordinatore del canale italiano di Radio Vaticana. ... Gli ascolti sono in continuo aumento ealle nuove tecnologie è diffusa ed ascoltata non solo ...Il Governatore della Campania ironizza sulla composizione del Governo Draghi: "Giordano Bruno da Campo dei Fiori attende di essere convocato" ...(AVN) Venezia, 12 febbraio 2021 “La linea ferroviaria diretta Belluno-Venezia non sarà più un sogno, grazie ai lavori di elettrificazione delle linee che hanno interessato las ...