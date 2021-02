De Luca avvisa la Campania | “Rispettiamo le misure anti-assembramento o si uscirà dalla zona gialla”

tuttonapoli : De Luca avvisa la Campania: 'Usciremo dalla zona gialla se andremo avanti senza misure!' - infoitinterno : Regione Campania, De Luca avvisa: 'Weekend tra Carnevale e San Valentino, rischiamo un'esplosione di contagi' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca avvisa

... che, impersonificando la figura dello strillone di fine '800,la città del coprifuoco ... Attualmente la Band sta collaborando con l'etichetta OntheSet diVenturi, famoso produttore ...Covid Campania - Vincenzo De, governatore della Regione Campania, ha postato il seguente monito attraverso la propria pagina Facebook: Coronavirus: siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la ...De Luca avvisa la Campania, dicendo che se non si rispetteranno le misure anti-assembramento sarà inevitabile l'uscita dalla zona gialla ...In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 1.637 casi in 24 ore con 15 morti. Mobilità tra regioni, stop fino al 5 marzo. Zona gialla verso la conferma ...