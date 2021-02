De Ligt usa le stesse scarpe da due anni, le ha bucate ma non le cambia (Di venerdì 12 febbraio 2021) La storia non è romantica come quella di Matthäus che giocò la finale di Italia 90 con le scarpe che aveva prestato a Maradona, ma riguarda lo stesso argomento: la scaramanzia. Matthijs De Ligt gioca con lo stesso paio di scarpini da due anni: partite ufficiali e allenamenti, non li cambia mai. Non lo stesso modello, proprio quelle due scarpe e basta. Le ha consumate, quasi bucate, ma non vuole saperne di indossarne altre. Il difensore olandese della Juventus le usa per scaramanzia dall’aprile del 2019: un paio di Adidas X 18.1 “White&Solar Yellow”. Aprile 2019 – scrive il Corriere dello Sport – fu un periodo particolarmente felice per De Ligt e l’Ajax, di cui all’epoca era il più giovane capitano di sempre, a soli diciannove anni. I Lancieri ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) La storia non è romantica come quella di Matthäus che giocò la finale di Italia 90 con leche aveva prestato a Maradona, ma riguarda lo stesso argomento: la scaramanzia. Matthijs Degioca con lo stesso paio di scarpini da due: partite ufficiali e allenamenti, non limai. Non lo stesso modello, proprio quelle duee basta. Le ha consumate, quasi, ma non vuole saperne di indossarne altre. Il difensore olandese della Juventus le usa per scaramanzia dall’aprile del 2019: un paio di Adidas X 18.1 “White&Solar Yellow”. Aprile 2019 – scrive il Corriere dello Sport – fu un periodo particolarmente felice per Dee l’Ajax, di cui all’epoca era il più giovane capitano di sempre, a soli diciannove. I Lancieri ...

