Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM, drammatico incidente! (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quando i problemi sembreranno essere soltanto un lontano ricordo, il destino si accanirà nuovamente contro SANEM Aydin (Demet Ozdemir) e Can Divit (Can Yaman). Nelle prossime puntate italiane, i due protagonisti di Daydreamer – Le Ali del Sogno verranno infatti coinvolti in un drammatico incidente d'auto, che avrà delle conseguenze davvero non da poco. Scopriamo insieme quali… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can e SANEM tornano insieme! Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Yigit (Utku Ates) verrà smascherato e deciderà di lasciare per sempre Istanbul per tornare in Canada. A quel punto, Can e SANEM capiranno di non poter stare più lontani l'uno dall'altra e decideranno di rimettersi insieme. Per rinnovare il loro rapporto, i piccioncini penseranno ...

