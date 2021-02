Davvero il covid ci farà tenere lontano i nostri figli? (Di venerdì 12 febbraio 2021) “E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse e quasi nessun vicino avesse dell’altro cura e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano; era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne’ petti degli uomini e delle donne, che l’un fratello l’altro abbandonava e il zio il nepote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito; e, che maggior cosa è quasi non credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano” (Boccaccio, Il Decamerone, Cornice). Francesco Piccolo, in un recente articolo pubblicato su La Repubblica, confessa al lettore un’emozione di cui in parte si vergogna, ma che, proprio per il fatto di confidarla a una vasta platea, sdogana di fronte ai lettori, conferendole una cittadinanza onoraria nei regni del plausibile, del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) “E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse e quasi nessun vicino avesse dell’altro cura e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di; era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne’ petti degli uomini e delle donne, che l’un fratello l’altro abbandonava e il zio il nepote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito; e, che maggior cosa è quasi non credibile, li padri e le madri iuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano” (Boccaccio, Il Decamerone, Cornice). Francesco Piccolo, in un recente articolo pubblicato su La Repubblica, confessa al lettore un’emozione di cui in parte si vergogna, ma che, proprio per il fatto di confidarla a una vasta platea, sdogana di fronte ai lettori, conferendole una cittadinanza onoraria nei regni del plausibile, del ...

