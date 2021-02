Daniele Franco | una carriera tra Bankitalia e il Tesoro L’ex Ragioniere generale che ha messo sotto la lente le finanziarie di Renzi e Conte 1

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel 2011 ha sollecitato il governo Berlusconi, che sull’abolizione dell’Ici prima casa aveva imperniato una campagna elettorale, a reintrodurla e ridurre invece il prelievo sul lavoro. Nell’autunno 2014 si èdi traverso sulla prima legge di Bilancio di: per la “bollinatura” ci sono voluti otto giorni, tanto che è stata inviata al Colle senza il visto della Ragioneria. Quattro anni dopo era tra i “tecnici del Mef” indicati dal portavoce del premier Giuseppecome “servitori dei partiti e non dello Stato” perché colpevoli di intralciare l’iter del reddito di cittadinanza. Ma l’apprezzamento o meno per le misure dei singoli esecutivi non c’entrava: era solo questione di numeri. Le coperture dei provvedimenti e l’equilibrio della finanza pubblica, pane perche ha speso ...