Daniele Franco | l’uomo della finanza pubblica che sarà il nuovo ministro dell’Economia

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 febbraio 2021), 68 anni, originarioprovincia di Belluno, è direttore generale di Banca d’Italia dal gennaio 2020. In precedenza è stato Ragioniere Generale dello Stato, ma è in Bankitalia che ha passato gran partesua carriera: entra nel 1979 e lavora per molti anni al Servizio Studi, di cui diventa capo nel 2007. Prima di diventare Ragioniere Generale, dal 2011 al 2013 è Direttore centrale dell’Area Ricerca economica e relazioni internazionali. In questo ruolo, rappresenta la Banca in comitati e gruppi di lavoro presso organismi internazionali ed è membro di gruppi di lavoro presso il Ministero delle Finanze, il Ministero del Tesoro, la Presidenza del Consiglio e l’ISTAT. È a Via Nazionale durante il mandato da Governatore di Mario Draghi (2005-2011), ed è stato uno dei suoi collaboratori più fidati. È ...