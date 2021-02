Dana Lauriola, rigettata la richiesta della direttrice del carcere di censurarle la posta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Censura della posta per evitare una possibile propaganda all’interno del carcere. È successo a Dana Lauriola, attivista No Tav attualmente detenuta alle Vallette di Torino. «Un grave tentativo punitivo», denuncia il movimento valsusino, fortunatamente, poi, scongiurato dal magistrato di sorveglianza che ha rigettato, per mancanza di fatti aderenti, la richiesta della direttrice della casa circondariale, Rosaria Marino. Come ha raccontato la stessa Dana, in una precisa lettera inviata al movimento, la direttrice aveva, infatti, chiesto «l’emissione di un provvedimento restrittivo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Censuraper evitare una possibile propaganda all’interno del. È successo a, attivista No Tav attualmente detenuta alle Vallette di Torino. «Un grave tentativo punitivo», denuncia il movimento valsusino, fortunatamente, poi, scongiurato dal magistrato di sorveglianza che ha rigettato, per mancanza di fatti aderenti, lacasa circondariale, Rosaria Marino. Come ha raccontato la stessa, in una precisa lettera inviata al movimento, laaveva, infatti, chiesto «l’emissione di un provvedimento restrittivo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

