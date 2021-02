Dalle emissioni allo spreco acqua, Carlsberg verso l'obiettivo zero (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) - obiettivo zero: Dalle emissioni allo spreco di acqua, dal consumo irresponsabile agli incidenti. E' questa la filosofia del Gruppo Carlsberg che nel bilancio di Sostenibilità 2020 mostra importanti progressi verso il raggiungimento degli obiettivi fissati da 'Together Towards zero', la strategia di sostenibilità del Gruppo. In un anno dominato dalla pandemia, il Gruppo Carlsberg ha registrato una diminuzione del 7% delle proprie emissioni specifiche di Co2 lungo tutta la filiera (periodo 2015 - 2019), mentre nei propri Birrifici ha ridotto del 12% le emissioni di Co2 e migliorato del 7% l'efficienza idrica rispetto al 2019. Riduzione delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) -di, dal consumo irresponsabile agli incidenti. E' questa la filosofia del Gruppoche nel bilancio di Sostenibilità 2020 mostra importanti progressiil raggiungimento degli obiettivi fissati da 'Together Towards', la strategia di sostenibilità del Gruppo. In un anno dominato dalla pandemia, il Gruppoha registrato una diminuzione del 7% delle propriespecifiche di Co2 lungo tutta la filiera (periodo 2015 - 2019), mentre nei propri Birrifici ha ridotto del 12% ledi Co2 e migliorato del 7% l'efficienza idrica rispetto al 2019. Riduzione delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalle emissioni Auto elettriche, (forse) ci siamo: ma ci sarà corrente per tutti?

Partiamo dalle buone notizie: secondo gli analisti non ci sarà alcun problema di scarsità di ... diversi studi condotti negli States confermano che a parità di chilometri percorsi le emissioni ...

Tutti pazzi per l'idrogeno. Ecco i motivi di tanta frenesia

I costi dell'idrogeno derivato da fonti rinnovabili scenderanno drasticamente, spinti dalle ...Europea è la più avanzata nella pianificazione di una transizione verso un'economia a zero emissioni, e ha ...

Dalle emissioni allo spreco acqua, Carlsberg verso l'obiettivo zero Adnkronos Il gruppo CZ acquisisce Colt: ora è ufficiale

È fatta. Noi di all4shooters.com avevamo già anticipato che Colt sarebbe stata acquisita da CZ. E poche ore fa Ceská zbrojovka Group SE (CZG) ha emesso un comunicato stampa ufficiale in cui annuncia c ...

Bollino verde per la qualità dell'aria. Domenica ecologica il 14 febbraio

A seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, a decorrere da quello di controllo, effettuato nella giornata di oggi, venerdì 12 febbraio1 ...

