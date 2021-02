Dalla cicogna al nibbio reale, E-distribuzione per l'avifauna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - Un “nido sicuro” per le cicogne bianche che d'ora in poi avranno un luogo dove tornare ogni anno per la nidificazione. Su un traliccio nel comune di Sorgà, in provincia di Verona, i tecnici di E-distribuzione hanno condotto con successo l'operazione “Nido Sicuro” provvedendo a installare sui cavi uno specifico nastro che eviterà il rischio di contatto con la linea elettrica. Alcuni esemplari di cicogna bianca hanno realizzato il proprio nido in cima a un traliccio, una ormai diffusa alternativa a torri e campanili tradizionalmente scelti come luoghi di nidificazione. Nelle scorse settimane, l'associazione Verona Birdwatching ha segnalato la presenza del nido e i possibili rischi per la coppia di cicogne ad E-distribuzione che, nell'ambito di una consolidata collaborazione, ha immediatamente concordato con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - Un “nido sicuro” per le cicogne bianche che d'ora in poi avranno un luogo dove tornare ogni anno per la nidificazione. Su un traliccio nel comune di Sorgà, in provincia di Verona, i tecnici di E-hanno condotto con successo l'operazione “Nido Sicuro” provvedendo a installare sui cavi uno specifico nastro che eviterà il rischio di contatto con la linea elettrica. Alcuni esemplari dibianca hanno realizzato il proprio nido in cima a un traliccio, una ormai diffusa alternativa a torri e campanili tradizionalmente scelti come luoghi di nidificazione. Nelle scorse settimane, l'associazione Verona Birdwatching ha segnalato la presenza del nido e i possibili rischi per la coppia di cicogne ad E-che, nell'ambito di una consolidata collaborazione, ha immediatamente concordato con ...

ItaliaViva : L'idea che Draghi sia stato lasciato dalla cicogna davanti a Montecitorio non è corretta. Piaccia o no è frutto del… - fiorini_mara : RT @skipper_66: #Formigli fa tenerezza. Dice che #Draghi è arrivato all'improvviso,come se fosse stato portato dalla cicogna,e non per la l… - mimmomaiello : RT @skipper_66: #Formigli fa tenerezza. Dice che #Draghi è arrivato all'improvviso,come se fosse stato portato dalla cicogna,e non per la l… - 507172dd3828437 : RT @skipper_66: #Formigli fa tenerezza. Dice che #Draghi è arrivato all'improvviso,come se fosse stato portato dalla cicogna,e non per la l… - RobertoSignore7 : RT @skipper_66: #Formigli fa tenerezza. Dice che #Draghi è arrivato all'improvviso,come se fosse stato portato dalla cicogna,e non per la l… -