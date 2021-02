Dalla base prova di maturità. I 5 Stelle al Governo decisivi per cambiare il Paese. Parla il senatore Di Nicola: “Spiace per Di Battista ma fronteggiare l’emergenza è nostro dovere” (Di venerdì 12 febbraio 2021) senatore Primo Di Nicola (M5S), gli iscritti alla piattaforma Rousseau si sono pronunciati per il Sì al Governo Draghi. Una posizione che lei ha caldeggiato fortemente sin dall’inizio. “E la cosa mi fa piacere. Anche questo passaggio dimostra che il Movimento 5 Stelle ha una base politica di attivisti, militanti e iscritti molto matura”. Intende dire più matura di alcuni suoi colleghi? “Ahimè, in certi casi purtroppo sì. Però quello che conta è il risultato finale”. Il 60-40 in favore dei Sì su Rousseau rivela una dolorosa lacerazione nel Movimento. Di Battista ha già annunciato l’addio… “A dire la verità non ho ben capito cosa vuol dire il non voler più Parlare a nome del Movimento 5 Stelle”. Ma teme che la sua decisione possa avere ripercussioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021)Primo Di(M5S), gli iscritti alla piattaforma Rousseau si sono pronunciati per il Sì alDraghi. Una posizione che lei ha caldeggiato fortemente sin dall’inizio. “E la cosa mi fa piacere. Anche questo passaggio dimostra che il Movimento 5ha unapolitica di attivisti, militanti e iscritti molto matura”. Intende dire più matura di alcuni suoi colleghi? “Ahimè, in certi casi purtroppo sì. Però quello che conta è il risultato finale”. Il 60-40 in favore dei Sì su Rousseau rivela una dolorosa lacerazione nel Movimento. Diha già annunciato l’addio… “A dire la verità non ho ben capito cosa vuol dire il non voler piùre a nome del Movimento 5”. Ma teme che la sua decisione possa avere ripercussioni ...

