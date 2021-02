Dal padre violento alla militanza nel M5s, le prime anticipazioni sull’autobiografia di Rocco Casalino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Rocco Casalino ha scritto un’autobiografia che uscirà il 16 febbraio, dal titolo Il Portavoce, edito da Piemme. L’arrivo del volume in libreria è slittato a causa della crisi di governo, ma adesso non dovrebbero più esserci intoppi. Le prime anticipazioni sono state pubblicate dal Corriere della Sera e da La Verità. Casalino racconta del rapporto tormentato con suo padre, alcolizzato e violento, e delle notti trascorse a dormire con la sorella nella vasca da bagno, perché era l’unica stanza della casa dove potevano chiudersi a chiave per difendersi. Un episodio in particolare è molto forte. Il padre di Casalino è in ospedale e sta per morire. Le ultime parole di Rocco sarebbero state: «Muori. Devi morire». ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021)ha scritto un’autobiografia che uscirà il 16 febbraio, dal titolo Il Portavoce, edito da Piemme. L’arrivo del volume in libreria è slittato a causa della crisi di governo, ma adesso non dovrebbero più esserci intoppi. Lesono state pubblicate dal Corriere della Sera e da La Verità.racconta del rapporto tormentato con suo, alcolizzato e, e delle notti trascorse a dormire con la sorella nella vasca da bagno, perché era l’unica stanza della casa dove potevano chiudersi a chiave per difendersi. Un episodio in particolare è molto forte. Ildiè in ospedale e sta per morire. Le ultime parole disarebbero state: «Muori. Devi morire». ...

