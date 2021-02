Dal mondo dello spettacolo allo sport | parata di vip per la Maratona di Napoli

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Stefano De Martino, Fatima Trotta, Paolo Conticini, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Silvia Salis:di vip per ladi. È una ”staffetta” di volti noti quella che gli organizzatori della prima edizione della Neapolis Marathon sono riusciti a mettere in campo per promozionare l’evento in programma domenica 24 ottobre, che segnerà il ritorno della città dinel panorama delle competizioni Fidal legate alla tradizionale distanza dei 42,195 chilometri. Ognuno ha realizzato un breve video per invitareivi ed appassionati a partecipare alla competizione: filmati raccolti e postati sul sito internet della rassegna, dove è già possibile iscriversi anche alla mezza(21,097 km) e alle due prove sulle ...

teatrolafenice : ?? Un salto indietro.. a questo ci preparavamo nel 1803. Pensate a com'era il mondo nel 1803 e quali tappe di storia… - NetflixIT : Prendete due pupazzi con il sogno di diventare chef, metteteli in un supermercato diretto da Michelle Obama e porta… - angelomangiante : Altro splendido esempio a Melbourne. Sara #Errani arriva a due punti dal match con la Hsieh. Sara è stata n.1 al m… - rev24_ : RT @DaveJRamirez: 'L’entusiasmo manifestato da gran parte dei mezzi d’informazione è stato pari a quello espresso dal mondo politico. Nelle… - tolovethedamned : divertente considerando che con il suo club modric ha vinto più di qualsiasi altra squadra al mondo mentre la nazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal mondo

Rai News

...che ci collegano alle istituzioni culturali e agli artisti più rinomati del'. Un impegno, quello di Bmw, che ha coinvolto i più grandi artisti e i luoghi più celebri della cultura -...Perù al Giappone passando per il Bel paese, Waffles e Mochi sono i due divertenti protagonisti ...si preparano a prendere il pubblico per mano accompagnandolo in un viaggio in giro per ilalla ...Nell'anno della pandemia, il Gruppo ha registrato una diminuzione del 12% della Co2 nei propri Birrifici e migliorato del 7% l'efficienza idrica rispetto al 2019 ...L’analisi Boston Consulting Group: le risorse per il settore sono destinate a triplicare nei prossimi 5 anni. Le prime applicazioni pratiche di queste tecnologie all’avanguardia sono state utilizzate ...