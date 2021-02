Da Wonder Woman a Joker | i personaggi del cinema con la mascherina | per convincere gli americani a indossarla

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Neo di “Matrix”, il clown Pennywise di “It”,, Harry Potter, Frodo de “Il Signore degli Anelli”, Arthur Fleck/, Aquaman sono tra idelhollywoodiano che sono diventati testimonial della campagna Mask Up America, pergli, anche i più restii, a indossare laper la sicurezza anti-contagio. Nel video della pubblicità progresso, diffuso da WarnerMedia, un breve montaggio mostre le scene di alcuni famosi film sono “arricchite” in post produzione da unasul volto dei protagonisti. Mentre un messaggio in sovraimpressione recita: “Torniamo a fare le cose che amiamo, quali che siano. Rallenta il contagio! Indossa la maschera, America”.

Ultime Notizie dalla rete : Wonder Woman

Guarda in streaming su Prime Video Channels il film campione d'incassi del 2017, "". Ecco trama, trailer e cast. Abbonati qui a Prime Video Channels . Diretto da Patty Jenkins ,è un film del 2017 che porta sullo schermo le avventure dell'omonima ...ATTENZIONE: SPOILER! Questo articolo include anticipazioni sulla trama e sul finale di1984 , il nuovo film di Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig. Si sconsiglia di proseguire con la lettura qualora non abbiate ancora visto il sequel di ...Wonder Woman, il film campione di incassi del 2017 è disponibile su Infinity Selection, uno dei canali di Prime Video Channels.Wonder Woman 1984 in streaming dal 12 febbraio Attenzione a ciò che si desidera, si potrebbe generare il caos! Qual è il prezzo di un desiderio? Lo scotto disposti a sopportare ...