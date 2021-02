Da Pietralata a Ostia per fare un carico di marijuana | arrestata giovane corriere della droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Proseguono i servizi di prevenzione e repressione dei reati da parte dei Carabinieri diche, nella sola giornata di ieri, hanno tratto in arresto 2 persone.Nel corso di uno dei numerosi servizi per il controllo del territorio, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura condotta da una donna. I militari hanno da subito notato l’insolita agitazionefermata, una 29enne residente nel quartiere di. Insospettiti dall’atteggiamentodonna che non aveva saputo spiegare il motivosua presenza in zona, i Carabinieri hanno proceduto a perquisire il mezzo. L’approfondita attività d’indagine ha consentito di rinvenire circa un centinaio di grammi fra hashish ...