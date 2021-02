Da Cartabia a Lamorgese | i ministri del governo Draghi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Idel. Confermatie Franceschini.e Orlando le new entry. ROMA – Chi sono idel. Il premier incaricato è pronto a svelare i politici e tecnici che comporranno il nuovo esecutivo. IdelLe ufficialità arriveranno nelle prossime ore, intanto ci sono le prime indiscrezioni. Dario Franceschini, Lorenzo Guerini e Lucianaverso la conferma ai ministeri dei Beni Culturali, della Difesa e dell’Interno. I nomi nuovi (al momento) sono quelli di Andrea Orlando, che andrebbe al Lavoro al posto di Nunzia Catalfo e Martaalla Giustizia con Alfredo Bonafede fuori ...

lorepregliasco : Il Corriere dice: Franceschini Cultura, Orlando Lavoro, Cartabia Giustizia, Lamorgese Interno #Draghi #totoministri - Corriere : ?? Le prime anticipazioni sono: Ministro della Cultura: Dario Franceschini Ministro del Lavoro: Andrea Orlando Minis… - Corriere : Ministri, le anticipazioni sui nomi: Cartabia e Lamorgese, ci sono Franceschini e Orl... - Fedex546 : RT @albo_interista: #totoministri governo Draghi: - Lamorgese - Cartabia - Toninelli - Moavero Milanesi - Greta - Carola - Goku - Umpa Lu… - Elygabrysabry1 : RT @albo_interista: #totoministri governo Draghi: - Lamorgese - Cartabia - Toninelli - Moavero Milanesi - Greta - Carola - Goku - Umpa Lu… -

Il Messaggero

Alcuni nomi vengono dati già per certi : Lucianaall'Interno; Martaalla Giustizia; Dario Franceschini ai Beni culturali; Andrea Orlando al Lavoro.Ministro della Cultura: Dario Franceschini Ministro del Lavoro: Andrea Orlando Ministra della Giustizia: MartaMinistra dell'Interno: LucianaLA DIRETTA DAL QUIRINALE Live notizie ...Il premier incaricato sale al Colle per sciogliere la riserva e svelare i nomi dei ministri: ecco tutte le anticipazioni ...Dario Franceschini, confermato alla Cultura, come Lorenzo Guerini al ministero della Difesa (ma si parlerebbe anche del forzista Antonio Tajani). Poi ancora Luciana Lamorgese ...