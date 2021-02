Cupido fa riflettere Antonella Clerici | “I miei matrimoni durati al massimo due anni” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 febbraio 2021)ha già avuto due, anche per questo attenderà a lungo prima di sposare Vittorio Garrone e oggi nella puntata di E’ sempre mezzogiorno ancora una volta ha parlato della sua vita privata (). E’ sempre mezzogiorno è davvero la cucina in cui si sta tutti insieme e da sempreè l’amica che si racconta. Un inizio diverso la puntata che precede e anticipa San Valentino; la conduttrice è seduta sull’altalena, è entrata in studio bendata, gli autori non volevano vedesse la sorpresa. Si volta ed ecco la sorpresa: in alto c’è Alfio vestito dascoppia a ridere, è davvero un modo carino di iniziare la puntata dai cuori rossi. Tutti raccontano come festeggeranno e da quanto tempo durano i rispettivi ...