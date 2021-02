Cristina Messa | chi è il nuovo ministro dell' Università

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) È una carriera da managera ricerca, quella di, che prima’incarico di rettoredi Milano Bicocca è stata vicepresidente del Consiglio nazionalee Ricerche (Cnr), ed è delegata del ministero’Istruzione, l’e la Ricerca nel programma Horizon 2020 ed è membro del Comitato Coordinatore di Human Technopole (2016-in corso). Nata a Monza l?8 ottobre 1961,si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1986 e successivamente si è specializzata in Medicina Nucleare presso l’di Milano. Dopo aver studiato per un periodo all’estero, negli Stati Uniti e poi in Gran Bretagna, ed è al rientro in Italia, dopo essere stata ricercatrice all’Istituto ...