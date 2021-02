Cristina Marino, la compagna di Argentero da bambina somigliava a Brigitte Bardot [FOTO] (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cristina Marino è da poco diventata mamma ed è conosciuta nel mondo della cronaca rosa per la sua storia d’amore con Luca Argentero. Ma Cristina, di professione, è un’attrice e modella. Classe 1991, la Marino si è fatta conoscere sul grande schermo recitando in Amore 14, il film tratto dal romanzo di Federico Moccia, dove … L'articolo Cristina Marino, la compagna di Argentero da bambina somigliava a Brigitte Bardot FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 febbraio 2021)è da poco diventata mamma ed è conosciuta nel mondo della cronaca rosa per la sua storia d’amore con Luca. Ma, di professione, è un’attrice e modella. Classe 1991, lasi è fatta conoscere sul grande schermo recitando in Amore 14, il film tratto dal romanzo di Federico Moccia, dove … L'articolo, ladidaproviene da Velvet Gossip.

LadyNews_ : Incidente domestico per #CristinaMarino: occhio bendato per la modella e attrice - lamescolanza : #CristinaMarino occhio bendato per un incidente domestico: ecco cos'è successo alla bionda - Il Decoder - zazoomblog : Cristina Marino accecata da Nina è una dea bendata - #Cristina #Marino #accecata #bendata - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Cristina Marino accecata da Nina è una dea bendata #CristinaMarino - MediasetTgcom24 : Cristina Marino accecata da Nina è una dea bendata #CristinaMarino -