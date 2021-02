Crisi economica, ma non solo. Il punto di Riccardo Puglisi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo essere stato visiting lecturer al dipartimento di scienze politiche del MIT e Marie Curie Fellow all’ECARES (Université Libre de Bruxelles), attualmente è professore associato in Economia politica all’Università di Pavia. L’attuale Crisi economica è una delle più gravi dall’Unità d’Italia ad oggi. Come districarsi in questa difficile situazione? Esistono meccanismi di breve e lungo termine. Credo che una parte dell’accelerazione dell’andamento negativo sia dovuta al deterioramento della qualità dei politici, avvenuto soprattutto negli anni 2000, che ha “castizzato” il mestiere del politico. Questo trend negativo porta, in termini economici, all’emergere della selezione avversa. Se la classe politica viene percepita come incompetente e inetta, le persone di qualità decideranno di non farne parte, perché ritengono di avere possibilità più ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo essere stato visiting lecturer al dipartimento di scienze politiche del MIT e Marie Curie Fellow all’ECARES (Université Libre de Bruxelles), attualmente è professore associato in Economia politica all’Università di Pavia. L’attualeè una delle più gravi dall’Unità d’Italia ad oggi. Come districarsi in questa difficile situazione? Esistono meccanismi di breve e lungo termine. Credo che una parte dell’accelerazione dell’andamento negativo sia dovuta al deterioramento della qualità dei politici, avvenuto soprattutto negli anni 2000, che ha “castizzato” il mestiere del politico. Questo trend negativo porta, in termini economici, all’emergere della selezione avversa. Se la classe politica viene percepita come incompetente e inetta, le persone di qualità decideranno di non farne parte, perché ritengono di avere possibilità più ...

DSantanche : In piena crisi economica con più di 400mila posti di lavoro persi lo scorso anno, il segretario della #CGIL non ha… - sole24ore : La crisi economica da #covid frena i #mutui. Neppure l'aumento dello #smartworking fa decollare il mercato immobili… - berlusconi : Ribadiamo la ferma volontà di dare un contributo, con senso di responsabilità e senza porre alcun veto, per risolle… - attilioc39 : RT @DSantanche: In piena crisi economica con più di 400mila posti di lavoro persi lo scorso anno, il segretario della #CGIL non ha di megli… - francoliver2 : RT @MauroVittorio3: #transizioneecologica... Bello eh? Suona anche bene... Peccato che parlarne in un momento di crisi economica così dramm… -