Crespo nuovo allenatore del San Paolo: accordo biennale per l’ex attaccante (Di venerdì 12 febbraio 2021) Hernan Crespo è il nuovo allenatore del San Paolo, in Brasile. Dopo la fortunata avventura alla guida del Defensa y Justicia, con cui ha vinto la Copa Sudamericana, l’ex attaccante è pronto a ripartire da un club decisamente più prestigioso: ufficiale l’ingaggio con contratto biennale. Crespo trova un San Paolo quarto in campionato, a -7 dalla capolista Internacional, a tre giornate dalla fine ma con una gara ancora da recuperare. Il tecnico argentino, che ha mosso i primi passi della sua nuova carriera in Italia, prima nella Primavera del Parma e poi come allenatore del Modena in Serie B, successivamente ha guidato in patria il Banfield e poi, come già affermato, il Defensa y Justicia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Hernanè ildel San, in Brasile. Dopo la fortunata avventura alla guida del Defensa y Justicia, con cui ha vinto la Copa Sudamericana,è pronto a ripartire da un club decisamente più prestigioso: ufficiale l’ingaggio con contrattotrova un Sanquarto in campionato, a -7 dalla capolista Internacional, a tre giornate dalla fine ma con una gara ancora da recuperare. Il tecnico argentino, che ha mosso i primi passi della sua nuova carriera in Italia, prima nella Primavera del Parma e poi comedel Modena in Serie B, successivamente ha guidato in patria il Banfield e poi, come già affermato, il Defensa y Justicia. SportFace.

