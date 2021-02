Cremona | riapre il Museo del Violino

(Di venerdì 12 febbraio 2021), 12 febbraio 2021 - Riparte ildel, la data fissata per la riapertura è giovedì 4 marzo , con il consueto orario dalle 11 alle 17 . I visitatori avranno una bella sorpresa, ...

WelfareNetwork : Era Covid-19 Cremona riapre i musei Luca Burgazzi Assessore Cultura (video) - WelfareNetwork : Era Covid-19 Cremona riapre i musei Luca Burgazzi Assessore Cultura (video) - WelfareNetwork : RT @WelfareNetwork: Era Covid-19 Cremona riapre i musei Luca Burgazzi Assessore Cultura (video) - WelfareNetwork : Era Covid-19 Cremona riapre i musei Luca Burgazzi Assessore Cultura (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona riapre

IL GIORNO

Fino al 30 giugno sarà possibile ammirare la mostra "Reunion in" , una selezione di capolavori del National Music Museum di Vermillion, South Dakota (USA), tra i quali un arco da violino, la ...Fino al 30 giugno sarà possibile ammirare la mostra 'Reunion in', una selezione di capolavori del National Music Museum (NMM) di Vermillion, South Dakota (USA), tra i quali un arco da violino,...Cremona, 12 febbraio 2021 - Riparte il Museo del Violino, la data fissata per la riapertura è giovedì 4 marzo, con il consueto orario dalle 11 alle 17. I visitatori avranno una bella sorpresa, infatti ...Nerazzurri raggiunti sul 2-2 dagli ospiti al 94'. I ragazzi di mister D'Angelo sciupano tante occasioni e falliscono la chance di avvicinarsi ai playoff ...