Covid, vaccino italiano Rottapharm-Takis: parte la sperimentazione al Pascale di Napoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il primo marzo prossimo il vaccino tutto italiano di Rottapharm-Takis sarà somministrato al primo paziente nell’ambito dello studio di Fase 1 della sperimentazione all’interno dell’ospedale San Gerardo di Monza, che verrà condotta anche presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e l’Istituto Pascale di Napoli. Lo ha reso noto Ats Monza, a cui fa riferimento il nosocomio brianzolo. A dirigere la sperimentazione sono il professore Paolo Bonfanti, direttore della Clinica di Malattie Infettive e la professoressa Marina Cazzaniga, direttore del Centro di Fase 1, con la collaborazione dell’Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca. “Ad agosto abbiamo iniziato a raccogliere le adesioni dei volontari per la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il primo marzo prossimo iltuttodisarà somministrato al primo paziente nell’ambito dello studio di Fase 1 dellaall’interno dell’ospedale San Gerardo di Monza, che verrà condotta anche presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e l’Istitutodi. Lo ha reso noto Ats Monza, a cui fa riferimento il nosocomio brianzolo. A dirigere lasono il professore Paolo Bonfanti, direttore della Clinica di Malattie Infettive e la professoressa Marina Cazzaniga, direttore del Centro di Fase 1, con la collaborazione dell’Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca. “Ad agosto abbiamo iniziato a raccogliere le adesioni dei volontari per la ...

ladyonorato : Qualcuno del CTS dovrebbe leggere i dati della mortalità da noi e all’estero, e dare un bel po’ di spiegazioni. - raffaellapaita : Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti… - istsupsan : ??PUÒ IL #VACCINO CAUSARE IL #COVID19 ? ? No, i vaccini ora in uso (#PfizerBiontech, #Moderna e #Astrazeneca) non s… - ValerioMinnella : RT @RaffaeleCarcano: Missionari cristiani stanno fomentando l’odio dei nativi amazzonici contro la somministrazione del vaccino anti-covid.… - falcao_fo : RT @carladiveroli: La ?@RegioneLazio? ha adottato il “metodo israeliano” sui sostituti da vaccinare nel caso non si presentino i prenotati… -