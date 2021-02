Covid | ultime news Bollettino di oggi | 13 908 casi su 305 619 tamponi | 316 morti

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 13 febbraio 2021) Secondo il report sui contagi, la percentuale positivi-è al 4,55%. Scendono di 31 unità le terapie intensive occupate, in calo anche i ricoveri ordinari: - 206. Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge, che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio. In Italia l'indice Rt sale a 0,95, in nove regioni è sopra l'1. Rischio alto in Umbria e Provincia di Bolzano. Quasi un caso su 5 in Italia positivo a variante inglese