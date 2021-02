Covid | stop agli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio | In Italia un positivo su cinque ha la variante inglese

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge, che proroga il blocco deglitra le, anche quelle gialle, dal 15 al 25. Incirca unal ...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge. Lo si apprende da alcune fonti governative. Il decreto in questione prevederebbe una proroga sul blocco degli spostamenti tra Regioni, anche se gialle: inzialmente previsto fino al 15 febbraio, ...L'emergenzaè costata complessivamente 25 miliardi di mancati introiti al turismo solo per il drammatico ... Pesano anche gli effetti delloal turismo invernale non solo sulle piste da sci ma "...Il Cdm ha approvato il decreto legge Covid, che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio. Il provvedimento stabilisce che "sull'intero territorio ...