Covid, spostamenti vietati tra Regioni fino al 25 febbraio - Abruzzo, Toscana, Liguria e Trento passano in arancione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la frenata della diminuzione dei casi da Covid e la crescita dell'allarme varianti , viene prorogato il blocco degli spostamenti tra le Regioni , comprese quelle gialle, almeno fino al 25 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la frenata della diminuzione dei casi dae la crescita dell'allarme varianti , viene prorogato il blocco deglitra le, comprese quelle gialle, almenoal 25 ...

Covid, Cdm: stop degli spostamenti fra Regioni prorogato fino al 25 #Coronavirusitalia
Covid, Trentino da giallo ad arancione: gli impianti sci restano chiusi. Avrebbero dovuto riaprire il 17 febbraio
CapodannoCinese Finisce l'anno del topo e prende il via quello del bufalo. Al via i festeggiamenti, anche se in sordina
Emergenza Covid, slitta ancora lo spostamento tra regioni: ipotesi riapertura il 5 marzo
Dl Covid, spostamenti fra regioni: divieto prorogato al 25 febbraio