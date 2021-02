Covid, quasi un caso su 5 in Italia positivo alla variante inglese (Di venerdì 12 febbraio 2021) commenta Italy Photo Press In Italia quasi un caso su cinque di positività al coronavirus risulta essere stato contagiato dalla variante inglese. Il dato emerge dall'indagine condotta dalle Regioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) commenta Italy Photo Press Inunsu cinque di positività al coronavirus risulta essere stato contagiato d. Il dato emerge dall'indagine condotta dalle Regioni ...

