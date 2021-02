Covid, quali sono i sintomi della variante inglese: lo studio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mentre in Italia è emersa una circolazione della variante inglese in quasi il 20 per cento dei positivi al Covid, molte persone si chiedono se questo tipo di mutazione possa causare sintomi diversi o più gravi rispetto alla forma del virus che conosciamo. “Fino a questo momento le varianti più preoccupanti non sembrano causare sintomi più gravi in nessuna fascia di età”, si legge tra le Faq (domande frequenti) pubblicate sul sito dell’Iss. Ma se i sintomi della variante inglese non sono più gravi, sono comunque in qualche modo diversi rispetto a quelli del Sars-Cov-2 finora conosciuto? A provare a rispondere a questa domanda è stato uno studio sulla sintomatologia ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mentre in Italia è emersa una circolazionein quasi il 20 per cento dei positivi al, molte persone si chiedono se questo tipo di mutazione possa causarediversi o più gravi rispetto alla forma del virus che conosciamo. “Fino a questo momento le varianti più preoccupanti non sembrano causarepiù gravi in nessuna fascia di età”, si legge tra le Faq (domande frequenti) pubblicate sul sito dell’Iss. Ma se inonpiù gravi,comunque in qualche modo diversi rispetto a quelli del Sars-Cov-2 finora conosciuto? A provare a rispondere a questa domanda è stato unosulla sintomatologia ...

