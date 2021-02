Covid | prorogato divieto di spostamento tra Regioni fino al 25 febbraio

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProroga del blocco degli spostamenti tra leal 25. E’ quanto prevede il decreto leggeapprovato dal Cdm. La data della proroga sarebbe stata comunque oggetto di discussione e non sono mancate proposte di modifica al testo. “Dal 16 al 25– recita la norma – sull’intero territorio nazionale è vietato ogniin entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge con le nuove misure anti. A quanto si apprende, il divieto di spostamento tra le Regioni, in scadenza il 15 febbraio, e' statoal 25 febbraio. fil 12 - 02 - 21 16:10:10 (0439)NEWS,SAN,PA 5 NNNNL'Umbria poi, dopo la diffusione di diversi casi da varianti, rischia il lockdown serrato e ... Al netto dei nuovi colori, dal 15 febbraio dovrebbe essereil divieto di uscire dalle ...MILANO - Sale il pallottoliere della cassa integrazione, a rimarcare l'eccezionalità della crisi del Covid. E proprio sulla scorta di quanto ... 5", nei quali è presente un emendamento per la proroga ...Sul fronte della pandemia sono in arrivo molte novità, quasi tutte negative. La circolazione del virus, infatti, ha ripreso a correre. L'indice Rt sta salendo e alcune Regioni ...