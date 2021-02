Covid | nuovi casi di positività nelle scuole di Pozzuoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Cinque classi dell’istituto Comprensivo ‘De Amicis-Diaz’ con sede a Monterusciello arimarranno oggi a casa in isolamento domiciliare fiduciario per duedial19. La misura precauzionale è stata adottata dalla dirigenza scolastica in seguito allaaccertata che ha riguardato una docente ed una allieva. La sospensione didattica è stata adottata per consentire all’Asl Napoli 2 Nord di intervenire per attuare i protocolli di tutela e sanificazione degli ambienti. La direzione scolastica si è riservata di comunicare la ripresa dell’attività didattica in presenza per le cinque classi interessate. Intanto nell’area flegrea continua lo stato di agitazione in alcuni istituti superiori con motivazioni diverse. ...