Covid, muore lavoratore della Whirlpool di Carinaro. “Focolaio in atto, giorno triste” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCarinaro (Ce) – Un lavoratore dello stabilimento Whirlpool di Carinaro (Caserta), il 50enne Fausto Cardone, sposato con tre figli e delegato della Fiom-Cgil, è deceduto al Covid Hospital di Maddaloni per complicazioni legate al Coronavirus. Si tratta del primo decesso registrato in Italia tra i lavoratori in servizio ai siti della multinazionale americana degli elettrodomestici. Grande dispiacere tra i colleghi, che sono in lutto. Vincenzo Di Spirito, amico e collega di Cardone (risiedeva a Maddaloni con la famiglia) con cui condivideva anche la rappresentanza sindacale (è delegato della Fim-Cisl), spiega che al sito della Whirlpool di Carinaro, “si registra da giorni un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Undello stabilimentodi(Caserta), il 50enne Fausto Cardone, sposato con tre figli e delegatoFiom-Cgil, è deceduto alHospital di Maddaloni per complicazioni legate al Coronavirus. Si tratta del primo decesso registrato in Italia tra i lavoratori in servizio ai sitimultinazionale americana degli elettrodomestici. Grande dispiacere tra i colleghi, che sono in lutto. Vincenzo Di Spirito, amico e collega di Cardone (risiedeva a Maddaloni con la famiglia) con cui condivideva anche la rappresentanza sindacale (è delegatoFim-Cisl), spiega che al sitodi, “si registra da giorni un ...

