Covid | Mastella all’Asl | “Verificare se tra i cittadini contagiati c’è la variante inglese” 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Come avevo anticipato ho firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole, ma anche dei parchi e del cimitero. Giovedì riapriranno se non sorgeranno altri motivi ostativi. I nostri tecnici, prima di riaprire, faranno le consuete perizie a garanzia e tutela di tutti coloro i quali vivono momenti importanti della giornata nelle strutture scolastiche”. A comunicarlo, sui social, è il sindaco di Benevento Clemente. “Intanto – prosegue il primo cittadino – oggi ho chiesto al direttore generale dell’Asl, di far censire all’Iss, Istituto superiore di sanità, idella città e della provincia perse tra essi ci fossero presenze nel virus dellainglese pericolosissima. Si tenga conto che in Italia questaè arrivata al ...