Covid, l'indice Rt in salita: le regioni che rischiano di diventare arancioni. Ecco come sono messe le Marche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Covid . Sale a 0,95 l'Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitoraggio Iss - Ministero Salute. Una Regione (Umbria) e una PA (Bolzano) hanno un livello di rischio alto ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 febbraio 2021). Sale a 0,95 l'Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitoraggio Iss - Ministero Salute. Una Regione (Umbria) e una PA (Bolzano) hanno un livello di rischio alto ...

TgLa7 : #Covid: sale a 0,95 l'indice di contagio Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitor… - TgLa7 : #Covid: frenata dei contagi in #Gb, indice Rt torna sotto 1 Per prima volta da luglio, effetto lockdown su variante… - MediasetTgcom24 : L'indice Rt nazionale sale a 0,95 #covid - MRGUMEDE52 : RT @TgLa7: #Covid: sale a 0,95 l'indice di contagio Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitoraggio #Iss-Mi… - MRGUMEDE52 : RT @TgLa7: #Covid: frenata dei contagi in #Gb, indice Rt torna sotto 1 Per prima volta da luglio, effetto lockdown su variante inglese http… -