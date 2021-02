Covid, le news. Verso lo stop agli spostamenti tra regioni fino al 5 marzo. DIRETTA (Di venerdì 12 febbraio 2021) La misura è caldeggiata anche dagli enti locali che però chiedono che nel nuovo Dpcm si valuti la possibile riapertura graduale di cinema, palestre e teatri. Trentino e Umbria si aggiungono all'Alto Adige come aree 'rosso scuro' nella mappa Ue. Il tasso di positività nazionale risale intanto al 5,1% Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 febbraio 2021) La misura è caldeggiata anche denti locali che però chiedono che nel nuovo Dpcm si valuti la possibile riapertura graduale di cinema, palestre e teatri. Trentino e Umbria si aggiungono all'Alto Adige come aree 'rosso scuro' nella mappa Ue. Il tasso di positività nazionale risale intanto al 5,1%

