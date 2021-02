Covid Italia, proroga stop spostamento tra regioni. Cambia anche la data, non più il 5 marzo: la decisione (Di venerdì 12 febbraio 2021) In Italia l’indice di contagio a livello nazionale resta sotto la soglia critica di 1. Questa settimana il dato arriva a 0,95 (la media tra 0,86 e 1,06) contro lo 0,84 della scorsa settimana e pure di quella precedente. Gli esperti parlano di un preludio di una ripresa dell’epidemia trainata dall’arrivo delle varianti in Italia. Nel frattempo quattro regioni passano in zona arancione: si tratta di Toscana, Provincia di Trento, Abruzzo e Liguria. Queste regioni si aggiungono a Umbria e provincia di Bolzano che poi sono state messe in rosso in tutto e in parte, mentre la Sicilia diventa gialla. Sono questi i Cambiamenti di colore nella cartina delle regioni Italiane attesi a partire da domenica 14 febbraio dopo l’analisi dei dati epidemiologici del monitoraggio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inl’indice di contagio a livello nazionale resta sotto la soglia critica di 1. Questa settimana il dato arriva a 0,95 (la media tra 0,86 e 1,06) contro lo 0,84 della scorsa settimana e pure di quella precedente. Gli esperti parlano di un preludio di una ripresa dell’epidemia trainata dall’arrivo delle varianti in. Nel frattempo quattropassano in zona arancione: si tratta di Toscana, Provincia di Trento, Abruzzo e Liguria. Questesi aggiungono a Umbria e provincia di Bolzano che poi sono state messe in rosso in tutto e in parte, mentre la Sicilia diventa gialla. Sono questi imenti di colore nella cartina dellene attesi a partire da domenica 14 febbraio dopo l’analisi dei dati epidemiologici del monitoraggio ...

Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - EnricoLetta : Il #Covid rimane il drammatico problema quotidiano del paese. Di Covid si continua a morire. Attenzione, non è fini… - Agenzia_Ansa : Covid, Brusaferro: 'In aumento le regioni che segnalano la crescita dell'incidenza. Popolazione più giovane sta con… - Sciandi : RT @federicofubini: Cosa rende l'Italia il secondo grande paese al mondo per morti #Covid in proporzione agli abitanti? Cosa rende la letal… - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #CovidItalia, #Brusaferro: 'Situazione molto delicata, aumenta incidenza' -