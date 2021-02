Covid Italia, l’Rt nazionale sale a 0,95: ecco le regioni che rischiano di più. I DATI (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 9 le regioni con indice di trasmissibilità sopra 1. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, in Italia i nuovi casi sono 13.908 su 305.619 tamponi effettuati (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 4,55%. I ricoverati sono 18.736 (-206), più altre 2.095 persone in terapia intensiva (-31). Dall’inizio della pandemia, i contagiati sono 2.697.296 e le vittime 93.045 (+316) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 9 lecon indice di trasmissibilità sopra 1. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, ini nuovi casi sono 13.908 su 305.619 tamponi effettuati (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 4,55%. I ricoverati sono 18.736 (-206), più altre 2.095 persone in terapia intensiva (-31). Dall’inizio della pandemia, i contagiati sono 2.697.296 e le vittime 93.045 (+316)

