Covid Italia, bollettino oggi 12 febbraio 2021: calano nuovi casi (13.908) e morti (316). Tasso di positività scende al 4,5%. Sono 13.908 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

