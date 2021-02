(Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ salito a 64.191 il numero deiinlegato al-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l’istituto che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di altre 556 vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i contagi, sono 9.860 quelli diagnosticati in più rispetto a ieri, per un totale di oltre 2,3 milioni dall’inizio dell’emergenza. Intanto, a partire da domenica, laimporrà restrizioni in ingresso per chi proviene dalla Repubblica ceca e dal Tirolo austriaco, regioni particolarmente colpite dalle varianti del-19. Ad annunciarlo, parlando con la Sueddeutsche Zeitung, è stato il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer. “Gli stati di Baviera e Sassonia hanno chiesto al governo di inserire il Tirolo e le regioni di confine della ...

MediasetTgcom24 : Covid, Germania: controlli ai confini con Tirolo e Repubblica Ceca #germania - Adnkronos : #Covid #Germania, altri 556 morti e quasi 10mila nuovi casi - Barbara68545184 : RT @Adnkronos: #Covid #Germania, altri 556 morti e quasi 10mila nuovi casi - Since_in_1981 : RT @homersimo: La Germania causa #Covid , chiude le frontiere con il Tirolo . La Merkel ha poi aggiunto , quei terroni non li vogliamo. - BinaryOptionEU : RT '#Covid #Germania, altri 556 morti e quasi 10mila nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

La ripresa dell'Export Made in Italy nell'era Post -Dopo la flessione fisiologica dell'... Tra i mercati da presidiare:, USA, Cina e Russia. A livello globale aumentano gli acquisti ......per il partito repubblicano negli Stati Uniti a quella delle persone ebree ai tempi della...l obbligo sociale a indossare la mascherina per contenere l emergenza legata alla pandemia da-...E' salito a 64.191 il numero dei morti in Germania legato al Covid-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto che monitora l'andamento ...“La variante inglese, che ha messo in ginocchio l’Inghilterra nel giro di tre settimane, in caso di assembramenti se ne approfitta in una maniera incredibile, perché una persona infetta con quella var ...