Covid, De Luca: “Noi fuori da zona gialla se governo non interviene con misure nazionali. Le corsie dei nostri ospedali sono ingolfate” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Allarme del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sull’aumento dei contagi. Nella sua consueta diretta su Facebook, avverte: “Abbiamo di fronte a noi in tutta la sua drammaticità l’epidemia, che non aspetta né la formazione del ministero alle Galassie, né il nuovo governo. Il virus non aspetta. Galoppa. Avremo un fine settimana che rappresenterà un punto di nuova esplosione dei contagi”. E spiega: “Avremo San Valentino per la gioia degli innamorati e il Carnevale, che ha una corrispondenza simbolica con questa vicenda politica, quasi un significato mitico-allegorico. Se il governo non prenderà misure di contenimento per questo fine settimana, tra 15-20 giorni avremo una esplosione del contagio in Italia. Nei giorni scorsi abbiamo visto le piazze, le strade, i lungomari completamente invasi, in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Allarme del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, sull’aumento dei contagi. Nella sua consueta diretta su Facebook, avverte: “Abbiamo di fronte a noi in tutta la sua drammaticità l’epidemia, che non aspetta né la formazione del ministero alle Galassie, né il nuovo. Il virus non aspetta. Galoppa. Avremo un fine settimana che rappresenterà un punto di nuova esplosione dei contagi”. E spiega: “Avremo San Valentino per la gioia degli innamorati e il Carnevale, che ha una corrispondenza simbolica con questa vicenda politica, quasi un significato mitico-allegorico. Se ilnon prenderàdi contenimento per questo fine settimana, tra 15-20 giorni avremo una esplosione del contagio in Italia. Nei giorni scorsi abbiamo visto le piazze, le strade, i lungomari completamente invasi, in una ...

