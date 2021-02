Covid, De Luca: Corsie ingolfate a Napoli. Vaccino, faremo da soli. Draghi, mai citato il Mezzogiorno (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Abbiamo di nuovo le Corsie degli ospedali ingolfate, non ancora fortunatamente quelle delle terapie intensive, ma ci stiamo avviando ad una saturazione anche di quelle”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook del venerdì. “Alla fine è successo ciò che ha voluto il governo – dice De Luca – e cioè: con le aperture delle attività commerciali e i colori delle zone si è avuto un rilassamento generale”. “Se il Governo nazionale non prenderà misure di contenimento per questo weekend – ha continuato -, noi fra 15-20 giorni assisteremo a un’esplosione del contagio nel nostro Paese. Abbiamo visto cosa è successo nei giorni scorsi soprattutto nel fine settimana: piazze, strade e lungomari del nostro Paese completamente invasi da giovani e meno giovani, in condizioni di assoluta ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Abbiamo di nuovo ledegli ospedali, non ancora fortunatamente quelle delle terapie intensive, ma ci stiamo avviando ad una saturazione anche di quelle”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, durante la diretta Facebook del venerdì. “Alla fine è successo ciò che ha voluto il governo – dice De– e cioè: con le aperture delle attività commerciali e i colori delle zone si è avuto un rilassamento generale”. “Se il Governo nazionale non prenderà misure di contenimento per questo weekend – ha continuato -, noi fra 15-20 giorni assisteremo a un’esplosione del contagio nel nostro Paese. Abbiamo visto cosa è successo nei giorni scorsi soprattutto nel fine settimana: piazze, strade e lungomari del nostro Paese completamente invasi da giovani e meno giovani, in condizioni di assoluta ...

