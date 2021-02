Covid, c'è l'ufficialità: Liguria in zona arancione. Cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'ufficialità è arrivata. la Liguria da domenica 14 febbraio sarà in zona arancione nell'ambito delle misure per contrastare la pandemia di Covid - 19 . Dal ministero della Salute, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'è arrivata. lada domenica 14 febbraio sarà innell'ambito delle misure per contrastare la pandemia di- 19 . Dal ministero della Salute, ...

vforvistosi : RT @TgrRaiTrentino: Il Trentino verso la 'zona arancione'? Si attende l'ufficialità. Ecco cosa potrebbe accadere. Stop allo sci. Ristoranti… - TgrRaiTrentino : Il Trentino verso la 'zona arancione'? Si attende l'ufficialità. Ecco cosa potrebbe accadere. Stop allo sci. Ristor… - infoitinterno : Covid, Toscana in zona arancione: oggi attesa l'ufficialità / LIVE - 29luglio1971 : RT @qn_lanazione: Covid, Toscana in zona arancione: oggi attesa l'ufficialità / LIVE - patriotaditalia : RT @qn_lanazione: Covid, Toscana in zona arancione: oggi attesa l'ufficialità / LIVE -