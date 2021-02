Covid, allarme vaccini sul mercato nero. Il caso dell’intermediario denunciato nel messinese (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Commissione Ue mette in guardia su potenziali vaccini offerti sul mercato parallelo o sul mercato nero. “Siamo preoccupati e seguiamo con attenzione” il fenomeno con “l’Ufficio europeo antifrode (Olaf), attivo sul fronte dei vaccini potenzialmente fraudolenti”. Così il portavoce, Eric Mamer, dopo le dichiarazioni del premier ceco Andrej Babis sull’offerta di dosi di AstraZeneca Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Commissione Ue mette in guardia su potenzialiofferti sulparallelo o sul. “Siamo preoccupati e seguiamo con attenzione” il fenomeno con “l’Ufficio europeo antifrode (Olaf), attivo sul fronte deipotenzialmente fraudolenti”. Così il portavoce, Eric Mamer, dopo le dichiarazioni del premier ceco Andrej Babis sull’offerta di dosi di AstraZeneca

