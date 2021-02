Covid, al via la sperimentazione del vaccino italiano a Dna. L’infettivologo: “Possibilità di modificarlo adattandolo alle varianti” (Di venerdì 12 febbraio 2021) I ricercatori ci lavorano da mesi e finalmente partirà uno studio di fase 1 per un altro vaccino italiano quello messo a punto dalla Takis in collaborazione con Rottapharm. All’ospedale San Gerardo di Monza partirà il 1 marzo la sperimentazione clinica. “Non sarà ancora primavera, ma sarà comunque l’inizio di una nuova stagione”, annunciano dall’Asst brianzola, comunicando la data della prima somministrazione nell’ambito dei test di fase 1. La sperimentazione – ricordano dal San Gerardo – verrà condotta anche all’ospedale Spallanzani di Roma e l’Istituto Pascale di Napoli. A Monza Paolo Bonfanti, direttore della Clinica di Malattie infettive, e Marina Cazzaniga, direttore del Centro di fase 1, “saranno lì, pronti per iniziare un’avventura alla quale l’ospedale, con la collaborazione dell’università degli Studi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) I ricercatori ci lavorano da mesi e finalmente partirà uno studio di fase 1 per un altroquello messo a punto dalla Takis in collaborazione con Rottapharm. All’ospedale San Gerardo di Monza partirà il 1 marzo laclinica. “Non sarà ancora primavera, ma sarà comunque l’inizio di una nuova stagione”, annunciano dall’Asst brianzola, comunicando la data della prima somministrazione nell’ambito dei test di fase 1. La– ricordano dal San Gerardo – verrà condotta anche all’ospedale Spallanzani di Roma e l’Istituto Pascale di Napoli. A Monza Paolo Bonfanti, direttore della Clinica di Malattie infettive, e Marina Cazzaniga, direttore del Centro di fase 1, “saranno lì, pronti per iniziare un’avventura alla quale l’ospedale, con la collaborazione dell’università degli Studi di ...

