Covid | 7 italiani su 10 ottimisti sul piano Ue per la ripresa

(Di venerdì 12 febbraio 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Quasi tre europei su quattro ritengono che ildiUE consentirà al proprio paese di riprendersi più rapidamente dalla pandemia, secondo un sondaggio del Parlamento europeo.La pandemia ha rafforzato la convinzione che l’Unione europea sia il luogo giusto per sviluppare soluzioni efficaci per combattere il-19 e i suoi effetti. Un nuovo sondaggio, commissionato dal Parlamento europeo e condotto fra novembre e dicembre 2020 da Kantar, rileva che quasi tre intervistati su quattro (72%) ritengono che ildidell’UE consentirebbe all’economia del proprio paese di riprendersi più rapidamente dagli effetti negativi della pandemia di coronavirus. L’Italia, con il 69%, è in linea con la media europea.Gli europei che si esprimono positivamente ...