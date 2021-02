Covid-19, Volpe (Asl): “Nel Sannio situazione preoccupa solo in tre paesi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una task force voluta dal Comune di Benevento, dall’Asl e dalle principali associazioni di volontariato si è riunita questa mattina per aiutare gli anziani over 80 a vaccinarsi. A spingere per questo obiettivo il numero troppo basso di iscrizioni alla piattaforma regionale: circa 10mila sugli oltre 24000 ultra 80enni nel Sannio, di cui 2700 solo a Benevento. Il dirigente Gennaro Volpe dell’Asl ha illustrato le varie tappe: “Questa è solo la prima fase ed è quella ambulatoriale. Tutte le persone che potranno venire nei nostri ambulatori si potranno vaccinare. Chi è veramente allettato sarà raggiunto o dalla medicina generale o dal nostro personale in un secondo momento”. Quindi Volpe ha precisato: “Tutto è legato alla fornitura dei vaccini. Stiamo predisponendo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una task force voluta dal Comune di Benevento, dall’Asl e dalle principali associazioni di volontariato si è riunita questa mattina per aiutare gli anziani over 80 a vaccinarsi. A spingere per questo obiettivo il numero troppo basso di iscrizioni alla piattaforma regionale: circa 10mila sugli oltre 24000 ultra 80enni nel, di cui 2700a Benevento. Il dirigente Gennarodell’Asl ha illustrato le varie tappe: “Questa èla prima fase ed è quella ambulatoriale. Tutte le persone che potranno venire nei nostri ambulatori si potranno vaccinare. Chi è veramente allettato sarà raggiunto o dalla medicina generale o dal nostro personale in un secondo momento”. Quindiha precisato: “Tutto è legato alla fornitura dei vaccini. Stiamo predisponendo ...

