Covid-19, stabile il numero dei ricoveri al San Pio: il bollettino odierno (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cinque pazienti dimessi e un decesso. E' quanto emerge dal bollettino sui pazienti affetti da Covid-19 ricoverati attualmente presso il San Pio di Benevento. L'azienda ospedaliera nel report diramato questo pomeriggio precisa che sono 37 i ricoveri (dato stabile, essendo uguale a quello di ieri) dei quali 5 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

