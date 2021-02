Covid-19, scatta l’allarme variante inglese: a scuola già registrati casi. Occhi puntati sugli alunni più piccoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' ufficiale: le varianti del Covid-19 hanno preso piede anche in Italia. Specialmente quella inglese che purtroppo lascia molta incertezza anche perchè, a quanto pare, sarebbe fra bambini e giovani, maggiormente trasmissibile rispetto al Covid originario. Questo significa che la scuola potrebbe diventare sorvegliata speciale, più di quanto non fosse già fino ad oggi. Anche perchè negli ultimi giorni i casi di variante inglese sono stati già registrati anche nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' ufficiale: le varianti del-19 hanno preso piede anche in Italia. Specialmente quellache purtroppo lascia molta incertezza anche perchè, a quanto pare, sarebbe fra bambini e giovani, maggiormente trasmissibile rispetto aloriginario. Questo significa che lapotrebbe diventare sorvegliata speciale, più di quanto non fosse già fino ad oggi. Anche perchè negli ultimi giorni idisono stati giàanche nelle scuole. L'articolo .

