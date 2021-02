Covid - 19: la Liguria torna da domenica in zona arancione con Abruzzo, Toscana e PA Trento (Di venerdì 12 febbraio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di venerdì 12 febbraio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria A Genova dal 4 al 6 giugno la Coppa del Mondo paralimpica

...le nostre coppie in gara a Genova dopo la tanta amarezza registrata nel 2020 a causa del Covid - 19 ... Per Michelangelo Buonarrivo , da due settimane alla guida di FIDS Liguria e già organizzatore degli ...

Covid, le Regioni che cambiano colore: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento in arancione

Con il nuovo monitoraggio Iss - Ministero della Salute, Speranza ha firmato le ordinanze che aumentano le restrizioni nelle tre regioni e nella provincia autonoma. Saranno valide a partire da domenica.

Covid, Liguria a rischio arancione. Parla Toti LA NAZIONE Spostamenti tra regioni: il divieto sarà fino al 25 febbraio

L’ultimo Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare la chiusura dei confini regionali fino a fien mese. Decisione però in contrasto con l’Rt medio nazionale in aumento: ecco i dettagli ...

Coronavirus, in arancione Abruzzo, Liguria, Toscana e Trentino

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 14 ...

