Covid 19 in Campania: Massa Lubrense diventa zona rossa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Massa Lubrense: dopo l'alert dell'Unità di crisi il sindaco Balducelli ha annunciato l'entrata in vigore della zona rossa fino al 28 febbraio. Da domani, sabato 13 febbraio, e fino a domenica 28 febbraio, la città di Massa Lubrense diventa zona rossa. Lo ha deciso il sindaco, Lorenzo Balducelli, alla luce della segnalazione da parte dell'Unità

