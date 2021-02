Covid, 13.908 nuovi casi su 305.619 tamponi e altri 316 morti (Di venerdì 12 febbraio 2021) In Italia si sono registrati 13.908 nuovi casi di coronavirus a fronte di 305.619 tamponi (giovedì l'incremento era stato di 15.146 su 292.533 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) In Italia si sono registrati 13.908di coronavirus a fronte di 305.619(giovedì l'incremento era stato di 15.146 su 292.533). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati...

Agenzia_Ansa : In 24 ore 13.908 nuovi positivi, 316 le vittime. Il tasso di positività scende al 4,5% #covid_19 #ANSA - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Covid, 13.908 nuovi casi su 305.619 tamponi e altri 316 morti #Coronavirusitalia - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: In 24 ore 13.908 nuovi positivi, 316 le vittime. Il tasso di positività scende al 4,5% #covid_19 #ANSA - Mauri_SMM_SEO : Agg.11-12/02/2021 foto screenshot mia by Prot.CiVILE Italiana . 2.697.296 casi tot+13.908 dimin.ieri+15.146=-1.238… - NewSicilia : #CoronavirusItalia il #bollettinonazionale aggiornato dal #ministerodellasalute #CoronavirusItalia #Newsicilia -